flatex Morning-news EUR/USD: Das Währungspaar EUR/USD schritt am Dienstag in Richtung ...

Das Währungspaar EUR/USD schritt am Dienstag in Richtung des Mehrjahrestief vom 23. Mai 2019 bei 1,1107. Am Devisenmarkt preist man bereits eine mehr als taubenhafte EZB ein und geht offenbar davon aus, dass die EZB ihre Forward Guidance und damit ihre wieder expansivere Geldpolitik inklusive eines Zinsschritts in Bezug auf die Einlagefaszilität ankündigen wird. Die Einlagefaszilität könnte auf 0,50 Prozent absinken. Spätestens zum September-Termin wäre dann aber auch eine Zinssenkung und somit ein Leitzins von -0,10 Prozent möglich.

Zur Charttechnik: An dem hier analysierten Kursverlauf vom Vortag wird nicht gerüttelt. Maßgeblich wäre also nach wie vor die Bewegung vom Mehrjahrestief des 23. Mai 2019 bei 1,1107 bis zum jüngsten Zwischenhoch des 25. Juni 2019 bei 1,1412. Diese Marken wären heranzuziehen, um die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite ableiten zu können. Die Widerstände lägen bei 1,1179/1,1296/1,1340 und 1,1412. Die nächsten Unterstützungen kämen bei den Marken von 1,1107/1,1062/1,1035 und 1,0990 in Betracht.

