flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex konnte am Dienstag kräftig ansteigen. ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte am Dienstag kräftig ansteigen. Die zuletzt noch offenstehende Kurslücke bei 12.507,72 Punkten wurde geschlossen. Via Xetra schloss der DAX mit einem Kursplus von 1,64 Prozent bei 12.490,74 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 4,30 Mrd. Euro. Die umsatzstarken europäischen Leitindizes konnten ebenso stark zulegen. Der EuroStoxx50 beendete den Handelstag mit einem Zugewinn von 1,23 Prozent bei 3.532,87 Zählern. Die Vorfreude auf neues billiges Geld der EZB, die am Donnerstag ihren Entscheidungen bekanntgibt und eine Pressekonferenz abhalten wird, trieb die Märkte der Eurozone enorm an. In den USA überlagerten unterdessen die publizierten Quartalszahlen sogar die volkswirtschaftlichen Daten, wobei ein Update des IWF zumindest für die USA sogar erfreulich ausfiel, denn die US-Wirtschaft soll in 2019 mit 2,6 Prozent anstatt nur mit 2,3 Prozent wachsen. Die US-Konzerne Kimberly-Clark, Lockheed Martin, Biogen, Hasbro, Autonation, Jetblue Airways und zum Beispiel die Dow Jones-Konzerne Coca-Cola und United Technologies übertrafen die Konsensschätzungen bei Gewinn je Aktie und Umsatz und trugen zu einem allgemein freundlichen Börsenklima bei. Der Dow Jones-Konzern The Travelers Companies verfehlte mit 2,02 US-Dollar den Gewinn je Aktie, überraschte aber mit einem mit 7,83 Mrd. US-Dollar höher ausfallenden Umsatz. An der Wall Street zogen die drei US-Leitindizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 allesamt wieder an und schlossen in Schlagdistanz zu ihren Rekordhochs.

Am Mittwoch werden eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für den Juli veröffentlicht. Die Werte werden um 09:15 Uhr für Frankreich, um 09:30 Uhr für Deutschland, um 10:00 Uhr für die Eurozone und um 15:45 Uhr für die USA erwartet. Außerdem wäre noch um 16:00 Uhr auf die Verkäufe neuer Häuser im Juli aus den USA zu achten. Rohölhändler beachten zudem die um 16:30 Uhr anstehenden wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestandsdaten. Von der Unternehmensseite berichteten am Morgen bereits die DAX-Konzerne Deutsche Bank, Covestro und Daimler von ihren Quartalszahlen. Aus den USA werden die Konzerne AT&T, Nasdaq, Caterpillar, Boeing, UPS, Facebook, Ford Motor, Boston Scientific, Northrop Grumman, Tesla und Paypal ihr Quartalszahlenwerk vorlegen. Mit Spannung werden unter anderem die Zahlen von Boeing erwartet, vor allem inwieweit die Krise um den Flugzeugtyp 737 Max sich auf die Quartalszahlen ausgewirkt hat. Boeing wurde bereits leicht von der Ratingagentur Fitch abgestraft. Fitch behielt zwar das Rating ""A/F1" bei, senkte aber den Daumen und änderte den Ausblick von "stabil" auf "negativ".







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte konnten am Mittwoch mehrheitlich Kursgewinne ausweisen. Die US-Futures hingegen schwächelten etwas und neigten am Morgen zu minimalen Kursverlusten. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 12.519 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Dienstag via Xetra mit einem Kursplus von 1,64 Prozent bei 12.490,74 Punkten. Ausgehend vom Jahreshoch des 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten bis zum letzten Verlaufstief des 18. Juli 2019 bei 12.172,70 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände kämen bei 12.542 und 12.656 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.727/12.771/12.841 und 12.956 Punkten in Betracht. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 12.472/12.415/12.358/12.287 und 12.172 Punkten auszumachen. Auf der Oberseite wurde die Kurslücke bei 12.507,72 Punkten nun geschlossen, die noch offene Kurslücke bei 11.549,42 Punkten auf der Unterseite bleibt vorerst ein langfristiges Kursziel der Bären.

