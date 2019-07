Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMS nach Quartalszahlen und mit Blick auf eine weiter mögliche Übernahme von Osram von 53 auf 58 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umsatz- und Margentrends beim Halbleiterkonzern sähen besser als erwartet aus, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine diesbezüglichen Schätzungen an. Gardiner fragt sich indes, wie eine Übernahme des Lichtspezialisten Osram zu den Finanzen und der Bilanz von AMS passen könnte, und hofft auf baldige, detaillierte Aussagen von AMS./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

