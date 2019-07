The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 1AY XFRA KYG011251066 AFYA LTD. CL.A DL-,00005 EQ00 EQU EUR N

CA 0LA XFRA US04546L1061 ASSETMARK FIN. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA UBW1 XFRA US05614L2097 BABCOCK+WILCOX ENT.DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 3UL XFRA US5840211099 MEDALLIA INC. O.N. EQ00 EQU EUR N

CA FP11 XFRA US79400X1072 SALARIUM PHARMA. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N