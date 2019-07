The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.07.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0103164577 BKW AG 09-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0Z1TC9 BAY.LAND.BOD.IS.S.3 09/19 BD00 BON EUR N

CA SGLB XFRA DE000A168YY5 SGL CARBON WA 15/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1E88G2 AAREAL BANK MTN.HPF.S.109 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1E88J6 AAREAL BANK MTN.HPF.S.110 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1ZYE00 COCO FIN.II-2 15/25 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1ZYE18 COCO FIN.II-2 15/25 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AANM2 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AANT7 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL2647 NORDLB OPF.S.64 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0HQQ9 DEKA FESTZINS ANL 16/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH2968 HCOB IS 09/19 758 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A12UF62 IKB DT.IND.BK. 15/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AANQ3 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD01 BON USD N

CA HHYB XFRA DE000DHY4382 DT.HYP.BK.MTN.HPF S.438 BD01 BON EUR N

CA DY6B XFRA US25179MAP86 DEVON ENERGY 12/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US79970YAD76 SANCHEZ ENER.C.15/23 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1258496790 EASTERN CREAT.II 15/19MTN BD01 BON EUR N

CA DVBA XFRA XS1267056890 DVB BANK MTN.15/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T7G2 DZ BANK IS.A650 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3PM2 LB.HESS.THR.CARRARA07Z/16 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB5946 LDSBK.SAAR IHS S.594 BD02 BON EUR N

CA XFRA US172967HU88 CITIGROUP INC. 14/19 BD02 BON USD N

CA RYCB XFRA US78012KRK50 ROYAL BK CDA 16/19 MTN BD02 BON USD N