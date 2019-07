FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 25.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA GB00BD36YT22 ESCHER MARWICK 16/22 MTN 0.002 %

H4ZP XFRA DE000A1JF7L0 HSBC MSCI CHINA U. ETF DZ 0.066 EUR

H4ZT XFRA DE000A1JF7Q9 HSBC MSCI INDON.UC.ETF DZ 1.171 EUR

H4ZU XFRA DE000A1JF7R7 HSBC MSCI TAIW.CAP.UE DZ 0.226 EUR

H4ZV XFRA DE000A1JF7S5 HSBC MSCI MALAY.UC.ETF DZ 0.438 EUR

H410 XFRA DE000A1JXC94 HSBC MSCI EM UC. ETF DZ 0.080 EUR

WM1 XFRA US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 0.429 EUR

JEG XFRA US4698141078 JACOBS ENGINEERING DL 1 0.152 EUR

CC5 XFRA US1910981026 COCA-COLA CONSOL.INC.DL 1 0.224 EUR

DG3 XFRA US1508701034 CELANESE CORP. DL-,0001 0.555 EUR

KEP1 XFRA SG1U68934629 KEPPEL CORP. SUB. SD-,25 0.052 EUR

31X XFRA GG00B1ZBD492 NB PRIVATE EQUITY PART.A 0.250 EUR

3PNA XFRA GB00B18V8630 PENNON GROUP NEW LS -,407 0.314 EUR

IVKA XFRA GB00B17BBQ50 INVESTEC PLC LS-,0002 0.150 EUR

HDK XFRA GB00B012TP20 HALFORDS LTD. LS -,01 0.138 EUR

H4ZI XFRA DE000A1C22Q4 HSBC MSCI EM F.E.UC.ETFDZ 0.314 EUR

H4ZH XFRA DE000A1C22P6 HSBC MSCI P.XJP UC.ETF DZ 0.265 EUR

H4ZC XFRA DE000A1C0BD3 HSBC MSCI JP UCITS ETF DZ 0.296 EUR

RYE XFRA GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC LS -,01 0.189 EUR

5711 XFRA US03676B1026 ANTERO MIDSTREAM DL -,01 0.275 EUR

7GG XFRA PLPGNIG00014 POLSKIE GO.NAF. A ZY 1 0.026 EUR

C6X XFRA SG1P32918333 CAPITALAND COMMERCIAL TR 0.062 EUR

KO4 XFRA MHY481251012 KNOT OFFSHORE PTN.UTS 0.465 EUR

VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.034 EUR

VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.011 EUR

VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.133 EUR

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.041 EUR

VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.162 EUR

VGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.029 EUR

NRB XFRA US43940T1097 HOPE BANCORP INC. DL-,001 0.125 EUR

VAGE XFRA IE00BG47KB92 VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH 0.029 EUR

9UB XFRA US9103041045 UNITED FIN.BANC. DL 1 0.107 EUR

VUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.103 EUR

48P XFRA GB0007281198 SCAPA GRP PLC LS-,05 0.032 EUR

H41K XFRA DE000A2N5QJ3 HSBC ETF.MSCI CHIN.A I.U, 0.074 EUR