FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EFI XFRA US2860821022 EL. FOR IMAGING DL-,01

6CG XFRA CA65339B1004 NGEX RESOURCES INC.

FP1 XFRA US33938A1051 FLEX PHARMA INC. DL-,0001