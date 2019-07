Covestro hat im zweiten Quartal mehr verdient als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Darüber hinaus bestätigte Konzernchef Markus Steilemann die Gesamtjahresprognose. Am Markt kommt dies gut an. Die DAX-Titel können deutlich zulegen - wie auch die Anteile des Rivalen BASF, der morgen seine detaillierten Zahlen vorlegt.Eine schwächere Nachfrage der wichtigen Autobranche und harter Wettbewerb setzen dem Kunststoffspezialisten Covestro weiterhin zu. So brach das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...