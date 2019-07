Zur Wochenmitte deuten sich weitere Gewinne im DAX an, nachdem der deutsche Leitindex bereits am Dienstag kräftig hinzugewonnen hat. Die Anleger müssen am Mittwoch versuchen, die abschließenden Geschäftszahlen von Schwergewichten wie der Deutschen Bank und Daimler einzuordnen. Am Donnerstag steht dann die Entscheidung der Europäischen Zentralbank hinsichtlich der weiteren Geldpolitik an. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

