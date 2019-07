LONDON, July 24, 2019, ein führender Anbieter von Identity-as-a-Service Lösungenein.

Konkret ist es Urlaubern damit möglich, sich über die Website oder mobile App des Portals einfach, sicher und bequem zu authentifizieren, um einen Urlaub zu buchen und Bewertungen abzugeben. Insgesamt verfügt HolidayCheck über mehr als 1 Million Hotels, 9,4 Millionen Hotelbewertungen sowie über 10 Millionen Fotos und Videos.



Als das zweitgrößte Online-Reisebüro im deutschsprachigen Markt hat es HolidayCheck täglich mit zahlreichen Nutzern zu tun, deren Daten sicher und reibungslos verwaltet werden müssen. Das gilt besonders für die Ferienzeit, wenn Nutzer des Portals sich authentifizieren, um beispielsweise noch schnell das Last-Minute-Angebot zu ergattern. Mit einem beschleunigten Ablauf des gesamten Identitätsmanagements möchte HolidayCheck das Vertrauen in die Marke stärken, um damit seinen Kunden einen urlauberfreundlichen Service zu bieten.



"Die Authentifizierungslösung von Auth0 ermöglicht es uns, monatlich Millionen von Nutzern schnell und einfach über verschiedene Plattformen zu authentifizieren, sodass sie ihren Urlaub ohne große Zeitverzögerung bei uns buchen und Bewertungen reibungslos abgeben können", sagt Björn Zapadlo, Director of Technology bei HolidayCheck.



"Es ist großartig, mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten, die nicht nur den Wert deines Produkts sehen, sondern auch deine Werte als Unternehmen teilen. Der gemeinsame Fokus auf Vertrauen macht unsere Partnerschaft mit HolidayCheck so viel besser, und wir freuen uns darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, das urlauberfreundlichste Unternehmen der Welt zu werden", sagt Steven Rees-Pullman, GM von EMEA bei Auth0.



Mit Hilfe der Auth0-Lösung konnte HolidayCheck in den letzten 30 Tagen mehr als 21 Millionen Authentifizierungsverfahren abwickeln. Mit Auth0 verbessern Zapadlo und sein Team ihre Möglichkeiten, das Online-Erlebnis und die Buchungen für viele verschiedene Käufertypen zu personalisieren. Weitere Informationen finden Sie hier .



Über HolidayCheck

HolidayCheck ermöglicht es jedem Urlauber, dank authentischer Bewertungen, der Expertise des eigenen Reisebüros und dem Wissen der Community, den individuell passenden Urlaub zu finden und zu buchen. Grundlage sind über 9,4 Millionen Hotelbewertungen, ein eigenes TÜV-zertifiziertes Online-Reisebüro mit rund 220 Reiseexperten sowie die Angebote von mehr als 100 Reiseveranstaltern und weiteren touristischen Anbietern. Viele hilfreiche Informationen und Inspiration finden Urlauber auch im Reiseforum mit bis zu 2,9 Mio. Besuchern pro Monat, im HolidayCheck Online-Magazin Away und auf der neuen HolidayCheck Kreuzfahrtplattform. Die HolidayCheck AG ist eine Tochter der HolidayCheck Group, wurde im Jahr 2003 gegründet und hat ihren Sitz im schweizerischen Bottighofen nahe der deutschen Grenzstadt Konstanz.

Über Auth0

Auth0, ein ein führender Anbieter von Identity-as-a-Service Lösungen, bietet eine universelle Authentifizierungs- und Autorisierungsplattform für Identity- und Access-Management-(IAM)-Funktionen, wie z.B. Single Sign-On (SSO). Seine erweiterbare Plattform authentifiziert und sichert mehr als 2,5 Milliarden Logins pro Monat, was das Unternehmen bei Entwicklern beliebt macht und ihm das Vertrauen von globalen Unternehmen einbringt. Der Hauptsitz des Unternehmens in Bellevue, WA, und weitere Geschäftsstellen in Buenos Aires, London, Tokio und Sydney unterstützen seine Kunden in über 70 Ländern.



Weitere Informationen finden Sie unter https://auth0.com/de/ oder folgen Sie @auth0 auf Twitter .



