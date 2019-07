Bereit zum Aufbau einer beträchtlichen Ökonomie mit Arbeitsplatzbeschaffung plant die Economic City Authority des Königreichs, F&E-, Test- und moderne Herstellungsanlagen zu erkunden, um Hyperloop im Nahen Osten zu verwirklichen

LOS ANGELES, July 24, 2019, das einzige Hyperloop-Unternehmen der Welt, das Hyperloop-Technologie bedarfsgerecht erfolgreich testet, gab heute eine Entwicklungspartnerschaft mit der Economic City Authority (ECA) bekannt, um eine Studie in Bezug auf den Bau des längsten Test- und Zertifizierungs-Hyperloop-Tracks sowie ein Forschungs- und Entwicklungszentrum und eine Hyperloop-Produktionsanlage nördlich von Dschidda durchzuführen.



Die heutige Bekanntmachung fand im Hauptsitz von Virgin Hyperloop One in Los Angeles während eines Besuchs einer Delegation der Führungskräfte von Saudi-Arabiens Economic City Authority unter der Leitung von Secretary-General Mohanud A. Helal, statt. Die Studie wird sich auf die King Abdullah Economic City (KAEC), 100 km nördlich der Hafenstadt Dschidda am Roten Meer, konzentrieren. Das Projekt, das einen 35 km langen Test- und Zertifizierungs-Track umfassen soll, wird Möglichkeiten für die Entwicklung von speziellen Hyperloop-Technologien schaffen und lokale Expertise in Saudi-Arabien entwickeln, die kommerzialisiert und skaliert wird. Die Studie wird auch die Entwicklung von lokalisierten Hyperloop-Lieferketten und die Beschleunigung von Innovatons-Clustern im ganzen Königreich möglich machen.

1"Wir und ganz Saudi-Arabien sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Virgin Hyperloop One," sagte Secretary General Mohanud A. Helal. "So wie wir beständig daran arbeiten, die strategischen Säulen von Vision 2030 zu erreichen, sind der Technologie-Transfer und der Beschaffung von High-Tech-Arbeitsplätzen, die diese Partnerschaft mit sich bringt, grundlegend für unseren Erfolg als Nation und für unsere Bemühungen, Chancen für unsere intelligenten jungen Leute zu schaffen. Die Verfügbarkeit von Hyperloop in der King Abdullah Economic City wird als Katalysator für einen saudischen Silicon-Valley-Effekt fungieren und unsere Software-Entwicklung, Hochtechnologie-Forschung und Produktionsindustrien galvanisieren," fügte er hinzu.

Parallel zur Implementierung der Studie wird das Prince Mohammad bin Salman College of Business and Entrepreneurship an der Erstellung und Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Papers arbeiten, das die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Hyperloop Center of Excellence in KAEC umreißt. Darüber hinaus werden Experten der King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) die Virgin Hyperloop One Testanlage in Nevada besuchen, um eine technische Auswertung durchzuführen. Dieser Besuch wird anschließend durch die Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Papiers vervollständigt.

"Durch Vision 2030 hat das Königreich seine kühne Vorreiterroller in Bezug auf die Unterstützung von wegweisenden Lösungen demonstriert. Ein Hyperloop-System könnte Saudi-Arabien in die Lage versetzen, ein globales Transport-Powerhouse zu werden, die Innovations- und Unternehmenskultur der Nation zu fördern und innovative, wissensintensive Arbeitsplätze aufzubauen," sagte Jay Walder, CEO, Virgin Hyperloop One. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem visionären Partner im Königreich Saudi-Arabien, um diese Technologie in eine Lösung für den Massentransport zu verwandeln."

"Der U.S.-saudi-arabische Business Council gratuliert der Economic Cities Authority und Virgin Hyperloop One zu dieser historischen Initiative für die Zukunft des Transports und der Mobilität im Königreich Saudi-Arabien," sagte Abdallah S. Jum'ah, Saudi Co-Chairman, U.S.-Saudi Arabian Business Council und ehemaliger CEO, Saudi Aramco.

Die Technologie von Virgin Hyperloop One verfügt über druckentlastete Röhren, die On-Demand-Passagier- oder Fracht-"Kapseln" mit einer Geschwindigkeit von 1080 Kilometern pro Stunde transportieren. Mit Geschwindigkeiten, die dreimal schneller als Hochgeschwindigkeitszüge, On-Demand und gleich direkt zum Ziel sind, kann die Hyperloop-Technologie Transportzeiten in ganz Saudi-Arabien reduzieren und Konnektivität nicht nur landesweit, sondern durch den Gulf Corporation Council (GCC), zu dem die Länder Saudi-Arabien, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain und der Oman gehören, exponentiell erhöhen. Eine Reise von Riad nach Dschidda würde 76 Minuten dauern (derzeit über 10 Stunden). Die Nutzung der Landbrücke, sowohl für Passagier- als auch Frachtbewegungen würde Saudi-Arabien als Tor zu drei Kontinenten positionieren. Eine Reise von Riad nach Abu Dhabi würde 48 Minuten dauern (derzeit über 8,5 Stunden).

