Am deutschen Aktienmarkt dürfte es nach Kursgewinnen an der Wall Street und in Asien am Mittwoch zunächst weiter aufwärts gehen: Vor Xetra-Handelsstart wurde der deutsche Leitindex DAX +1,64% 0,2 Prozent höher taxiert bei 12.512 Punkten. In den ersten beiden Tagen der Woche hat er bereits fast zwei Prozent gewonnen und konnte das technische Bild verbessern. Der Aufwärtstrend hat gehalten.Die Anleger ...

