Der deutsche Leitindex ist am Dienstag um 1,64 Prozent gestiegen. Das schreit für heute nach Gewinnmitnahmen, oder doch nicht? Ich habe einmal in die jüngere Historie geschaut, wie sich der DAX nach steilen Kursanstiegen in der Folge weiterentwickelt. Die Grafik zeigt die Ergebnisse im vergleichbaren Zeitraum (Bullenmarkt seit 2010):In den drei Folgetagen kam es seltener zu Gewinnmitnahmen - etwas häufiger setzte sich der Trend fort. Im Durchschnitt ging es nach drei Tagen um immerhin 0,2 Prozent ...

