Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Commerzbank von 8 auf 7 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Angesichts niedrigerer Erträge habe er seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2021 gekürzt, schrieb Analyst Marcell Houben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass die Bank übernommen werde, scheine erst einmal vom Tisch zu sein. Doch dieses Thema könnte schnell wieder aufschlagen und den Preis für das Kredithaus treiben./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 03:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-07-24/09:27

ISIN: DE000CBK1001