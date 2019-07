Eigentlich schien die Causa Wirecard (WKN: 747206) inzwischen längst vergessen zu sein. Die Financial Times berichtete zu Beginn des aktuellen Börsenjahres, der innovative Zahlungsdienstleister habe bislang jedwede Vorwürfe entkräftet. Abgesehen von einem juristischen Nachspiel, auch seitens der BaFin, sollte dieses Thema nun eigentlich längst abgehakt sein. Doch es kommt - wie so oft im Kontext des innovativen Zahlungsdienstleisters und der Financial Times - natürlich noch einmal anders. Am Wochenende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...