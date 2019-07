Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Rio Tinto von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 4340 auf 4300 Pence gesenkt. Der starke Anstieg der Aktie sei fraglich angesichts eines möglichen Wendepunkts bei Eisenerz in China, schrieb Analyst Sam Webb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie des Rohstoffkonzerns preise 2020 einen Eisenerzpreis von 105 Dollar je Tonne ein, entgegen der eigenen Einschätzung von 85 Dollar je Tonne./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 03:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-07-24/09:32

ISIN: GB0007188757