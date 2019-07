Der US-Bankkonzern Wells Fargo & Co (ISIN: US9497461015, NYSE: WFC) wird die Dividende für das dritte Quartal um 13,3 Prozent auf 51 US-Cents erhöhen. Dies hatte der Konzern bereits Ende Juni avisiert. Die Auszahlung erfolgt am 1. September 2019 (Record day: 9. August 2019). Dies ist die zehnte jährliche Steigerung der Ausschüttung in Folge, nachdem die Dividende in der Finanzkrise ...

