Wiesbaden (ots) - Der Bauausbildungsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren deutlich besser entwickelt als der Branchendurchschnitt. Auch für das neue Ausbildungsjahr zeichnet sich ein erneuter deutlicher Anstieg der neuen Ausbildungsverhältnisse ab. Dennoch sind immer noch zahlreiche Ausbildungsstellen unbesetzt.



Aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA)¹ zeigen, dass ihr seit Beginn des Ausbildungsjahres erneut deutlich mehr Ausbildungsstellen in den Bauberufen gemeldet wurden als im Branchendurchschnitt. So nahm die Zahl der gemeldeten Stellen im Hochbau um 7,5 % und im Tiefbau sogar um rund 8 % zu, während deutschlandweit nur ein Anstieg der Ausbildungsstellen um rund 3,5 % zu verzeichnen war. Das große Angebot an Ausbildungsstellen ist u. a. ein Erfolg der umlagefinanzierten Ausbildungsförderung, die alle Baubetriebe an der Finanzierung der Ausbildung beteiligt und somit Ausbildungsbetriebe kostenmäßig entlastet.



Erfreulicherweise hat die Zahl der besetzten Ausbildungsstellen bisher ähnlich stark zugenommen wie in den beiden Vorjahren, nach Zahlen der BA sind diese um rund 8,5 % gestiegen. Dabei dürfte die Baubranche einmal mehr von der gestiegenen Zahl an Bewerbern aus den Flüchtlingsherkunftsländern profitiert haben. Nach Angaben der BA haben sich erneut mehr Geflüchtete um einen Ausbildungsplatz beworben; der Anstieg lag bei 3%².



Aufgrund des starken Fachkräftebedarfs der Branche und der dadurch bedingten hohen Zahl an Ausbildungsstellen bleiben allerdings auch relativ viele Ausbildungsstellen in der Bauwirtschaft unbesetzt. Im Juni waren dies immerhin mehr als 9.200 Plätze und damit mehr als 60 % der insgesamt gemeldeten rund 15.000 Ausbildungsstellen im Hoch- und Tiefbau. Auf jeden bisher unversorgten Bewerber kommen damit mehr als zwei unbesetzte Ausbildungsstellen.



Auch in der Jobbörse von SOKA-BAU (www.bau-stellen.de) finden sich derzeit mehr als 1.600 offene Ausbildungsstellen. Ausbildungsbetriebe können ihre Ausbildungsstellen dort kostenlos inserieren. Unter www.bau-ausbildung.de können sich potentielle Auszubildende eine Übersicht über die Ausbildung in der Bauwirtschaft verschaffen.



Weitere Informationen zur Situation auf dem Bauausbildungs- und -arbeitsmarkt finden Sie auch in dem gerade erschienenen Ausbildungs- und Fachkräftereport der Bauwirtschaft: https://www.soka-bau.de/report



¹ Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2019), Der Ausbildungsstellenmarkt im Juni 2019. ² Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2019), Arbeitsmarkt kompakt - Fluchtmigration, Juni 2019.



SOKA-BAU ist der gemeinsame Name für die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft und die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG. Beide sind gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien der Bauwirtschaft: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V., Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V. und Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt.



