Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der morgigen Zinsentscheidung und ungeachtet fester Aktienkurse waren Titel aus EWU-Kernländern weiterhin gefragt, so Patrick Boldt von der Helaba.So würden 10-jährige Bundeswertpapiere aktuell auf einem Niveau von -0,35% rentieren. Auf fundamentaler Seite stünden heute die Einkaufsmanagerindices in Deutschland und Frankreich im Fokus und dürften beim Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) nicht für Gegenwind sorgen. Das Kontrakthoch bei 174,05 bleibe somit in Reichweite. Erste Unterstützungen lokalisieren wir bei 173,27/29, so die Analysten der Helaba. Darunter lägen Haltemarken bei 173,02 und bei 172,16. Die Trading-Range sehe man von 173,27 bis 174,20. ...

