Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nestle auf "Underperform" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern dürfte für das zweite Quartal ein organisches Umsatzwachstum von vier Prozent berichten und damit die Konsensschätzungen von 3,8 Prozent übertreffen, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Die bereinigte Marge von 16,8 Prozent dürfte dem Konsens entsprechen. Der Ausblick für das Gesamtjahr dürfte Bestand haben./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 23:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0038863350