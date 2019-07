Timeless Homes GmbH: Timeless Homes zahlt gekündigte Anleihen fristgerecht zurück - Neue Investoren in der Timeless Luxury Group AG DGAP-News: Timeless Homes GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Strategische Unternehmensentscheidung Timeless Homes GmbH: Timeless Homes zahlt gekündigte Anleihen fristgerecht zurück - Neue Investoren in der Timeless Luxury Group AG 24.07.2019 / 10:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Timeless Homes zahlt gekündigte Anleihen fristgerecht zurück Neue Investoren in der Timeless Luxury Group AG München, 24. Juli 2019: Die Timeless Homes GmbH hat Anleihen im Nominalbetrag von rund 700.000 Euro fristgerecht zurück gezahlt (ISIN: DE000A1R09H8, jährliche Verzinsung 9,0%). Im Wertpapierprospekt wurde den Investoren ein vorzeitiges Kündigungsrecht zum 30.06.2019 garantiert, wovon einige Anleihegläubiger Gebrauch gemacht hatten. Die Rückzahlung der Nominalbeträge einschließlich der anteiligen Zinsen erfolgte gläubigerfreundlich und unkompliziert. Gleichzeitig haben sich zwei weitere, namhafte Investoren als Aktionäre an der Schweizer Timeless Luxury Group AG beteiligt. Die Gesellschaft steht der Beteiligung durch weitere strategische oder Finanzinvestoren aufgeschlossen gegenüber. Die Timeless Luxury Group AG führt derzeit zusammen mit der New Yorker Investmentbank TriPoint Global Equities ein Digital Security Offering in den USA durch ( www.timeless-dso.com). Ende der Unternehmensmeldung Über die Timeless Homes GmbH Timeless Homes ist Anbieter von Luxusvillen der Marke TIMELESS HOMES und Luxus-Chalets der Marke TIMELESS CHALETS, bei denen Design, Luxus und Lifestyle eine überragende Rolle spielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.timeless-luxury.com Medienkontakt TIMELESS LUXURY GROUP: max. Equity Marketing GmbH, Maximilian Fischer, Marienplatz 2, 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 mailto: m.fischer@max-em.de Disclaimer Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TIMELESS Homes GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2013/2020 der TIMELESS Homes GmbH erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts sowie etwaige Nachträge. 24.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Timeless Homes GmbH Maximilianstraße 13 80539 München Deutschland Telefon: +49 89 458 353 51 E-Mail: info@timeless-luxury.com Internet: www.timeless-homes.com ISIN: DE000A1R09H8 WKN: A1R09H Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, München EQS News ID: 845829 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 845829 24.07.2019 ISIN DE000A1R09H8 AXC0106 2019-07-24/10:12