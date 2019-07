Wärmepumpen-Experten aus aller Welt können sich am Messeplatz Nürnberg fachlich tief und umfassend austauschen, Forschungsergebnisse diskutieren und sich über neue Trends und Entwicklungen kompakt an zwei Tagen informieren.

Das Kongressprogramm dreht sich um den Einsatz gewerblicher und industrieller Wärmepumpen sowie die damit verbundenen detaillierten Beschreibungen der Anwendungen. Dabei werden zudem die Märkte in Europa und weltweit intensiv beleuchtet.

Im Fokus stehen neben innovativen Technologien in der Komponentenherstellung und der konkreten Anwendung von Wärmepumpen in Industrie und Gewerbe auch Fragen zu Kältemitteln und dem Einsatz von hybriden Anlagen und Hochtemperaturwärmepumpen. Der Kongress richtet sich an Forscher, Techniker, Produktentwickler, Entscheidungsträger und Beratungsingenieure, Komponentenhersteller und Zulieferer, Planer und Architekten sowie Betreiber von Wärmepumpen in Industrie und Gewerbe.

"Der European Heat Pump Summit hat sich als ein in Europa wichtiger und zentraler Event rund um das Thema Wärmepumpe etabliert. Gerade das Spannungsfeld zwischen theoretischem, fachlich hochwertigem Fachwissen im Kongress, der Möglichkeit sein internationales Netzwerk beim Get-together zu erweitern und der Praxisbezug in der Foyer-Expo machen den Event ...

Den vollständigen Artikel lesen ...