Das Analysehaus Pareto Securities hat Continental nach Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 160 auf 120 Euro gesenkt. Damit habe sich das Unternehmen in die Gruppe der Autozulieferer mit gesenkten Jahreszielen eingereiht, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die neue Prognose für die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) liege deutlich unter den derzeitigen Markterwartungen. Schuldt senkte seine Schätzungen. Die neue Anlageempfehlung gehe auf die hohe Unsicherheit und das begrenzte Erholungspotenzial der Aktie zurück./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-07-24/10:41

ISIN: DE0005439004