Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach einer Gewinnwarnung von 41 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schwäche der Endmärkte habe zur Anpassung der Prognose geführt, schrieb Analyst Cansu Tatar in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen für den Gabelstaplerkonzern, hält ihn aber weiter für strategisch stark positioniert./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0006219934

AXC0122 2019-07-24/11:02