Die Schweizer Großbank UBS hat Adyen mit "Buy" und einem Kursziel von 850 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie sei in Europa der beste Wert innerhalb der Online-Zahlungsdienstleister, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der Wachstumsaussichten seien die durchschnittlichen Markterwartungen mittelfristig zu vorsichtig./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

ISIN NL0012969182

AXC0123 2019-07-24/11:03