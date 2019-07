Anhaltendes Wachstum in Europa: Kawasaki Robotics France will seine enge Zusammenarbeit mit dem langjährigen französischen Partner und Vertriebspartner Delta Equipement fortsetzen und hat eine neue Niederlassung in Paris gegründet.Kawasaki Robotics hat eine neue Niederlassung für den französischen Markt bei Paris gegründet. Nach dem erfolgreichen Markteintritt in Frankreich mit dem langjährigen Partner und Distributor Delta Equipement im Jahr 2013 sei nun der Zeitpunkt für diesen nächsten Schritt gekommen, erklärt Kawasaki Robotics Vice President Carsten Stumpf: "Delta Equipement hat in den letzten ...

