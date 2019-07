Aktie im Fokus - Grenke: Die Aktie des MDAX-Konzerns Klöckner & Co notierte am 21. ...

Die Aktie des MDAX-Konzerns Klöckner & Co notierte am 21. September 2018 auf einem Hoch von 107,30 Euro. Das Wertpapier bildete am 03. Januar 2019 ein Verlaufstief von 68,95 Euro aus. Aufgrund dieses Kursverlaufs könnten die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher identifiziert werden.

Die Widerstände fänden sich bei 98,25 Euro und 107,30 Euro. Die Unterstützungen kämen bei 92,65 Euro, 88,15 Euro und 83,60 Euro in Betracht. Die Experten der HSBC vergaben ein Ziel von 103,00 Euro. Dieses Kursziel läge recht mittig der beiden Widerstände von 98,25 und 107,30 Euro.

