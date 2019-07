München (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue Protect Aktienanleihe Quanto (ISIN DE000VF8BC15/ WKN VF8BC1) auf die Aktie von Beyond Meat (ISIN US08862E1091/ WKN A2N7XQ) zur Zeichnung an.Die Protect Aktienanleihe verfüge über einen Kupon p.a. von 20,00%. Der Basispreis betrage 100,00%, die Barriere 55,00%. Der Bewertungstag sei am 18.09.2020, der Zeichnungsschluss am 05.08.2019. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...