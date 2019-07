Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler nach endgültigen Quartalszahlen und einer erneuten Gewinnwarnung von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die von ihm bereits erwartete Anpassung der Unternehmensprognose sei "deutlich heftiger als gedacht" ausgefallen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem erschienen 2019 und in den Folgejahren weitere Belastungen in Form von Schadensersatzzahlungen oder Bußgeldern wegen des Themas Diesel möglich. Eine deutliche Dividendensenkung erscheine daher wahrscheinlich./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 10:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / 10:28 / MESZ

ISIN DE0007100000

AXC0127 2019-07-24/11:16