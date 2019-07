Die Deutsche Bank hat das Kursziel für UBS nach Quartalszahlen von 13,00 auf 12,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er senke seine Annahmen für die schweizerische Investmentbank, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wiederkehrenden Einnahmen aus der globalen Vermögensverwaltung stünden unter Druck./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2019 / 15:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-07-24/11:16

ISIN: CH0244767585