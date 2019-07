Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Texas Instruments nach Quartalszahlen von 110 auf 120 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chip-Hersteller habe den Kunden Huawei noch den größten Teil des Zeitraums von April bis Juni beliefern können, schrieb Analyst Ross Seymore in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem aus diesem Grund seien die Ergebnisse besser ausgefallen als befürchtet./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / 02:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

