München (ots) - "Gefragt - Gejagt", das Hochgeschwindigkeitsquiz im Vorabendprogramm des Ersten, hat mit einem Marktanteil von 17,1 Prozent am gestrigen Dienstag, 23. Juli 2019, einen neuen Staffelbestwert erzielt. 2,48 Millionen Zuschauer verfolgten die 340. Ausgabe des Quiz' mit Moderator Alexander Bommes.



In "Gefragt - Gejagt" tritt ein Team von vier Kandidatinnen und Kandidaten gegen ein Superhirn, den Jäger, an - keine leichte Aufgabe, denn die Jäger sind ausgewiesene Quizprofis.



"Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



"Gefragt - Gejagt", montags bis freitags um 18:00 Uhr im Ersten



Im Internet: DasErste.de/GefragtGejagt



Pressefoto unter ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.de