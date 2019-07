Die Commerzbank hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Abzüglich eines positiven Bewertungssondereffektes in der Sparte CAS habe der Kunststoff-Spezialist die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Jahresprognose eines Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 1,5 bis 2 Milliarden Euro sei bestätigt worden. Allerdings impliziere die aktuelle Marktentwicklung eher einen Wert von 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-07-24/11:33

ISIN: DE0006062144