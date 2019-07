Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Continental nach einer Gewinnwarnung von 180 auf 140 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die jeweiligen Mittelwerte der niedrigeren Prognosespannen für Umsatz und Marge 2019 liefen auf ein Unterbieten der Konsensprognose für den Gewinn um 14 Prozent hinaus, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Margenprognose für das Automobilgeschäft zeige, dass die Hannoveraner ein Problem mit den festen Kosten hätten. Mit der Prognosesenkung sei aber insgesamt erwartet worden und nun endlich raus. Das könnte sich sogar also positiv für den Aktienkurs erweisen./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / 06:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-07-24/11:41

ISIN: DE0005439004