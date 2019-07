Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Software AG von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der gesenkten Unternehmensprognosen für 2019 habe der Softwarehersteller erneut enttäuscht, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Erwartungen. Auf dem aktuellen Kursniveau sieht der Experte aber weiter viel Potenzial. Der Wandel des Geschäftsmodells hin zum Abonnement-System belaste kurzfristig die Margen, wodurch die wahre Ertragskraft auf den ersten Blick aktuell nicht in vollem Maße erkennbar sei./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2019 / 17:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

