Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Daimler nach endgültigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der freie Barmittelfluss sei negativ und die Margen bei Mercedes-Benz schwach, aber das zweite Halbjahr werde womöglich besser, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mögliche negative Nachrichten zur Dieselthematik dürften die Bedenken erst einmal nicht zerstreuen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-07-24/11:55

ISIN: DE0007100000