Die Schweizer Großbank UBS hat Unicredit von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 15,20 auf 12,00 Euro gesenkt. Mit einem weiteren Zinsschritt durch die EZB drohe den Banken Gegenwind im zweiten Halbjahr, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. UniCredit sei Risiken bei Nettozinseinnahmen in besonderem Maß ausgesetzt./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 02:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-07-24/12:00

ISIN: IT0005239360