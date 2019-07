Damit knüpfte er an die Kursverluste vom Vortag an. Am Vormittag rutschte die Gemeinschaftswährung Euro bis auf 1,1127 US-Dollar und sank somit auf den tiefsten Stand seit Ende Mai. Mittlerweile hat sie sich etwas erholt auf 1,1138.Zum Franken ist der Euro im Tief auf 1,0971 Fr. abgerutscht und hat sich darauf leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...