Der kanadische Cannabis-Produzent Tilray will sich frisches Geld für seine Expansionspläne beschaffen.? Tilray will Aktien für 400 Millionen Dollar auf den Markt bringen? Cowen mit der Abwicklung beauftragt? Geld soll in Expansionspläne fließenWie aus einer Mitteilung an die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC hervorgeht, wurde das Investmentbank- und Finanzdienstleistungsunternehmen Cowen and Company damit beauftragt, Aktien im Wert von bis zu 400 Millionen Dollar zu verkaufen.Geld ...

