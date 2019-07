Frankfurt (ots) -



In einem Jahr beginnen endlich wieder die Wettkämpfe um die olympischen Medaillen. Die Frankfurter Agentur picture alliance begleitet als offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes, des Deutschen Behindertensportverbandes und der Deutschen Sporthilfe das TEAM DEUTSCHLAND zu den Sommerspielen in Tokio.



Von allen Wettkampftagen wird picture alliance ab dem 24. Juli (Olympische Sommerspiele) bzw. 26. August (Paralympics) eine umfassende Coverage in Foto, Video und Grafik anbieten. Das Bildmaterial liefern die Fotografen der dpa sowie 100 weitere internationale Partner und Sportfotografen, darunter auch die japanischen Agenturen Kyodo, Jiji Press und Aflo. Neben allen sportlichen Entscheidungen richtet sich der Blick auch auf Land und Leute sowie den Besuch prominenter Gäste. Im Vorfeld der Spiele produzieren die Fotografen der picture alliance die offiziellen Porträts der Deutschen Olympiamannschaft. Das Videoteam der dpa liefert bunte Begleitgeschichten als fertige Beiträge oder falls gewünscht auch das Video-Rohmaterial. Infografiken zu Medaillenspiegeln, Wettkampfplänen oder Sportstätten runden das Contentangebot der picture alliance ab.



Ein Fotografen-Team der picture alliance wird außerdem das Geschehen im Deutschen Haus festhalten und Fotoaufträge für Kunden umsetzen. Im zentralen Treffpunkt der Athleten, Medien und Wirtschaftspartner finden die täglichen Pressekonferenzen des DOSB, die Feierlichkeiten mit den Medaillengewinnern, sowie die Aktivitäten der Sponsoren statt.



Im picture alliance-Portal "Olympische Spiele / Paralympics Tokio 2020" wird die Produktion aus Tokio gebündelt und in Bildauswahlen aufbereitet. Bereits jetzt stehen dort knapp 60 Kollektionen zur Verfügung, darunter historische Aufnahmen der vergangenen Sommerspiele, olympische Symbolbilder, Grafiken, Bilder der Sportstätten, ikonische Highlights sowie unvergessene Momente der Olympia-Geschichte.



Auf Anfrage können speziell auf Kundenwünsche zugeschnittene Bildauswahlen aus dem umfangreichen Archiv der dpa-Tochter zusammengestellt oder Auftragsproduktionen in Tokio umgesetzt werden. Bei Fragen oder Bildwünschen steht das Team der picture alliance unter sales@picture-alliance.com zur Verfügung.



