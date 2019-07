Bonn (www.anleihencheck.de) - Die anhaltende Unsicherheit auf internationaler Ebene ließ die Renditen am deutschen Rentenmarkt gestern weiter sinken, so die Analysten von Postbank Research.Die Renditen 10-, 5- sowie 2-jähriger Bundesanleihen hätten jeweils um 1 Basispunkt auf -0,36%, -0,71% bzw. -0,78% nachgegeben. In den USA sei die Rendite 10-jähriger Treasuries dagegen um 3 Basispunkte auf 2,07% geklettert. Eine Einigung im Haushaltsstreit sowie neue Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelskonflikts zwischen den USA und China hätten zu einer steigenden Risikobereitschaft und einer sinkenden Nachfrage nach sicheren US-Staatsanleihen geführt. (24.07.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...