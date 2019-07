Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Rendite zehnjähriger Bunds fährt in den vergangenen Handelstagen Achterbahn, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Noch am 04.07. sei der Rekordnegativstand von -0,409% erzielt worden. Wenige Handelstage darauf (12.07.) habe die Rendite bei -0,185% notiert. Gestern habe die Rendite wieder unter -0,35% gestanden. Die EIB habe trotz dieser Volatilität in der vergangenen Woche einen Tap in einer 2047er Laufzeit zu ms -3 Bp gebracht. Insgesamt hätten EUR 250 Mio. eingesammelt werden können. ...

