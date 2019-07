München (ots) -



- Täglich ab 17.00 Uhr beeindruckende Einblicke in die Welt der faszinierenden Meeresbewohner im Double Feature - Jeden Montag ab 19.25 Uhr zeigt National Geographic WILD exklusive deutsche Erstausstrahlungen bildgewaltiger Hai-Dokumentationen



Im August ist bei National Geographic WILD wieder "Hai Life". Einen ganzen Monat lang dreht sich alles um die ältesten heute noch lebenden Wirbeltiere der Weltmeere. Ihre Schnelligkeit, Eleganz und ihr unbeirrbarer Jagdinstinkt faszinieren die besten Naturfilmer weltweit. National Geographic WILD zeigt täglich ab 17.00 Uhr spannende Hai-Programme im Double Feature. Immer montags ab 19.25 Uhr werden zudem die deutschen TV-Premieren bildgewaltiger Dokumentationen rund um die faszinierende Welt der Haie präsentiert. Zum Finale von "Hai Life" zeigt National Geographic WILD am 31. August ab 6.25 Uhr ein Best Of der spannendsten, wildesten und bildgewaltigsten Hai-Programme.



Programmhighlights im Themenmonat "Hai Life"



Action- und Unterwasserkameras werden immer leistungsfähiger. Damit steigt auch die Zahl von Amateuraufnahmen, mit denen ehrfurchtgebietende Begegnungen mit Haien dokumentiert werden. "Haiattacken: Augenzeugen berichten" zeigt spektakuläre Bilder und erklärt mithilfe von Hai-Experten, warum es zu den Attacken kommt und wie sie sich vermeiden lassen. National Geographic WILD zeigt die Reihe ab 5. August immer montags um 19.25 Uhr.



Um 20.10 Uhr feiert die fünfte Staffel "Haie auf Angriff" ihre Premiere. An bestimmten Stränden kommt es gehäuft zu Konfrontationen mit Haien, bei denen Menschen meist das Nachsehen haben. Die Staffel zeigt Beispiele aus aller Welt, ermittelt die Hintergründe und lässt Experten zu Wort kommen, die mit neuen Strategien dafür kämpfen, die Zahl der Haiattacken weiter zu reduzieren.



Kannibalistisches Verhalten unter Haien ist weitaus häufiger anzutreffen, als in der Forschung bis vor kurzem bekannt war. Experten zeigen anhand neuester Forschungsergebnisse, warum Haie ihre eigenen Artgenossen attackieren und töten. National Geographic WILD zeigt das neue One-Off "Hai vs. Hai" am 5. August um 21.00 Uhr.



Im Duell Mensch gegen Hai kann der Mensch eigentlich nur verlieren. Der Meeresbiologe Jeremiah Sullivan, Erfinder eines speziellen Hai-Schutzanzugs, treibt diese Konfrontation in einem gewagten Experiment auf die Spitze: Er legt es darauf an, sich mit voller Absicht von einem Tigerhai beißen zu lassen - und zu überleben. Die Dokumentation "Mensch vs. Hai" läuft am 12. August um 21.00 Uhr.



Hai-Attacken so sicher vorherzusagen wie das Wetter. Das verspricht eine neue Theorie. Für Surfer und Schwimmer an gefährdeten Küsten könnte sie lebensrettend sein. National Geographic WILD präsentiert die Deutschlandpremiere des One-Offs "Die Hai-Prognose" am 19. August um 21.00 Uhr.



Auch für Spitzenprädatoren ist der Jagderfolg keineswegs garantiert. Selbst Haie müssen ihre Beute zunächst einmal finden, fangen und schließlich töten - und bei jedem dieser Schritte kann etwas schiefgehen. Die Dokumentation "Jagdstrategien der Haie" zeigt am 26. August um 19.25 Uhr, welche Strategien sie entwickelt haben, um im Kampf um die nächste Mahlzeit erfolgreich zu sein.



Dokumentarfilmer weltweit zelebrieren in "Haie - Die ultimativen Jäger" die Beutezüge der Raubfische. Einzigartige Aufnahmen zeigen u.a. die Zusammenkunft von 700 Grauen Riffhaien sowie einen gigantischen Fischschwarm, der von 300 Kleinen Schwarzspitzenhaien, Bronze- und Schwarzhaien attackiert wird. Das One-Off wird am 26. August um 21.00 Uhr ausgestrahlt.



Sendetermine:



- Die Sonderprogrammierung "Hai Life" mit ausgewählten Dokumentationen rund um die Welt der Haie ab 1. August täglich ab 17.00 Uhr im Double Feature auf National Geographic WILD - Deutsche TV-Premieren immer montags ab 19.25 Uhr - "Hai Life"-Finale am 31. August ab 6.40 Uhr mit 13 Hai-Programmen in Folge - Die deutschen Erstausstrahlungen im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, MagentaTV, Unitymedia Horizon sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar



