Private Wünsche erfüllen und Pläne umsetzen mit einem günstigen Kredit aus der Schweiz. Einen Autokredit, einen Sofortkredit für private Anschaffungen oder die Finanzierung der Weiterbildung, mit Ecokredit.ch in der Schweiz ist dies unkompliziert zu günstigen Konditionen und sofort möglich.



Der Privatkredit ist eine Darlehensart, welche sich ausschließlich an Privatpersonen richtet. Die Kreditvermittlung in der Schweiz ist sowohl am Schalter, als auch online möglich. Der Sofortkredit in der Schweiz wird von einem anerkannten Finanzinstitut vergeben. Ecokredit.ch arbeitet als Kreditvermittler mit renommierten Banken, wie Cembra, Cashgate oder Bank-Now zusammen und verhilft Privatpersonen die für sie günstigste und passende Form der Finanzierung zu realisieren. Wir vermitteln Ihnen günstige Kredite im Rahmen von 1.000 bis 250.000 CHF. Dies erledigen wir für Sie zuverlässig, seriös und ohne lange Wartezeit. Kreditvermittlung - Vorsicht bei der Partnerauswahl Gerade Privatpersonen sollten bei der Wahl ihres Ansprechpartners sehr vorsichtig sein. Im Internet findet sich eine große Anzahl unseriöser Kreditanbieter, die in den letzten Jahren allgemein auch als Kredithaie bekannt geworden sind. Wer hier hineingerät kann viel Geld verlieren, anstatt sich seinen Traum zu erfüllen. Erst im Jahr 2018 berichtete der Schweizer Fernsehsender SRF über eine neue Kredit-Falle, die unzählige Menschen fast in den Ruin trieb. Es ist daher wichtig auf die Zertifizierung der Kreditvermittlung zu achten. Auch bei Angeboten für Kredite ohne Bankbeteiligung oder von dubiosen Privatleuten ist große Vorsicht geboten. Die Plattform Ecokredit.ch gehört zur ECO TCA Consulting GmbH in Zürich und ist seit 30 Jahren offiziell anerkannter Vermittler für günstige Kredite in der Schweiz. Die Finanzexperten von Ecokredit.ch beraten umfangreich und vergleichen die besten Angebote. Aufgrund von fundiertem Wissen, langjähriger Erfahrung und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Schweizer Kreditinstituten können eine zweifelsfreie Weiterempfehlung sowie eine schnelle Abwicklung garantiert werden. Verständliche und zuverlässige Grundlagen Ein Online-Formular in unserem Privatkredit-Rechner hilft Ihnen, den günstigsten Kredit in der Schweiz zu bekommen. Da Zinsen sehr variieren können und abhängig von der Einschätzung der Bank sind, geben wir Ihnen in der Online-Berechnung die Möglichkeit zu einen Zinsvergleich. Dieser dient zur besseren Kostenübersicht und verhilft Ihnen, sich in Ruhe Zuhause ein erstes umfassendes Bild über Ihren Autokredit, Weiterbildungskredit oder sonstigen Sofortkredit zu machen. Im Hintergrund des Formulars haben wir ein Zinsniveau ab günstigen 4,5 Prozent hinterlegt. Worauf Sie sich verlassen können: Der Maximalzins liegt in keinem Fall über 9,9 Prozent. Denn die Höchstgrenze für Privatkredite in der Schweiz ist gesetzlich geregelt. Die staatliche Obergrenze befindet sich bei 10 Prozent. Denn wichtig ist, eine Kreditvergabe darf niemanden in die Überschuldung führen. Auch dieser Leitgedanke ist im Gesetz der Schweiz verankert. Als seriöser Kreditvermittler nimmt Ecokredit.ch die gesetzlichen Vorgaben sehr ernst. Nur so ist es möglich, Ihnen die besten und sichersten Offerten für Ihre persönlichen Wünsche zu empfehlen. Nachdem im Online-Formular die gewünschte Anzahl der Raten eingegeben wurde, folgt der Antrag auf den günstigsten Privatkredit in der Schweiz. Grundlage für eine faire Beratung und solide Vermittlung sind natürlich die wahrheitsgetreuen Angaben auf dem Kreditantrag sowie glaubhaft sichere Dokumente. Falschangaben helfen nicht beim Antrag, sie wirken sich am Ende eher negativ auf die Kreditvergabe aus. Bei Unsicherheit lassen Sie sich von unseren Finanzexperten beraten und professionell führen. Wir optimieren mit Ihnen die monatlichen Raten bei einer frei wählbaren Laufzeit und geben Ihnen eine zuverlässige Grundlage. So werden keine überflüssigen Anfragen veranlasst und Sie erreichen am Ende ganz problemlos, übersichtlich und schnell die Umsetzung ihrer privaten Pläne und Ziele. Diskrete Verarbeitung - seriöse Abläufe



Das bei Ecokredit.ch online eingegangene Formular inklusive der mitgelieferten Unterlagen und Dokumente, die Sie im Anhang des Formulars angefügt haben, werden absolut diskret behandelt. Innerhalb von 24 Arbeitsstunden bearbeitet unser geschultes Team die eingegangenen Anfragen für Sofortkredite. Umgehend setzen sich unsere Spezialisten mit den möglichen Finanzinstituten in Verbindung. Oft wird bereits nach 48 Stunden eine Entscheidung durch die betreffende Bank vorgelegt. Eine gesetzliche Frist schreibt allerdings eine zwingende Wartezeit zur Auszahlung erst nach 14 Tagen vor. Umgehend nach dem Ablauf dieser Frist wird Ihnen der Kreditbetrag auf Ihr Bank- oder Postkonto ausbezahlt. Ihrem Vorhaben steht dann nichts mehr im Weg. Verlassen Sie sich auf 30 Jahre Erfahrung auf dem Sektor Privatkredite in der Schweiz und auf einen seriösen Kreditvermittler, der Ihnen verantwortungsvoll hilft Ihre Wünsche zu erfüllen und Ihr Leben zu gestalten. Seit über 30 Jahren arbeiten wir in der Privatkredit- und Versicherungsberatung in der Schweiz. Wir sind ein offiziell zertifizierter Kreditvermittler in Zürich.



