In den letzten Tagen machten sehr interessante Meldungen zu Daimler in der einschlägigen Presse die Runde, darunter auch der Einstieg des staatlichen Autobauers BAIC aus China. Ohne diesen finanzstarken Investor kann Daimler die zukunftsträchtige Elektromobilität und damit verbundenen Kosten kaum selber bewältigen, vor allem erhofft sich der Stuttgarter Konzern hierdurch einen besseren Marktzugang in China und eine steigende Profitabilität in diesem Bereich. Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf seit Anfang 2015 offenbart eine Halbierung des bisherigen Aktienwertes auf 44,51 Euro bis Ende 2018. Nach einem kurzfristigen Ausflug zurück an 60 Euro setzte die Aktie erneut in diesem Bereich zurück. Zu Beginn dieser Handelswoche schossen die Notierungen aber deutlich gen Norden, wodurch sich aus den beiden Verlaufstiefs nun ein Doppelboden herauskristallisiert. Dieser befindet sich aber noch im Aufbau und kann erst oberhalb der Triggermarke von rund 60 Euro aktiviert werden. Für spekulative Anleger ...

