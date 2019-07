Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Hochtief nach Quartalszahlen von 135 auf 129 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das operative Zahlenwerk für das zweite Quartal sei wie erwartet beziehungsweise leicht besser ausgefallen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe aber durchaus "Schönheitsfehler", etwa dass Abertis in den Vorjahreswerten nicht berücksichtigt wurde sowie positive Währungseffekte und ein nur durch Nordamerika getriebenes Umsatzwachstum. Die Auftragslage sei aber sehr solide./elm/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 07:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / 09:55 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-07-24/12:53

ISIN: DE0006070006