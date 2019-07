Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Covestro nach Quartalszahlen von 53 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Insgesamt blieben die Zahlen hinter seinen Erwartungen zurück, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jedoch lägen sie ergebnisseitig moderat über dem Marktkonsens. Die Automobilindustrie werde sich langsamer erholen als gedacht, weshalb er seine Prognosen gesenkt habe. Beim Spezialchemiekonzern Covestro hängt rund ein Fünftel der Erlöse an der Autobranche./elm/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2019 / 09:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2019 / 10:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

