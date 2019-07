IRW-PRESS: Canarc Resource Corp.: Canarc führt eine Flow-Through-Privatplatzierung in Höhe von 1,44 Millionen CAD durch

Vancouver, Kanada, 24. Juli 2019 - Canarc Resource Corp. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CAN) (Canarc oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Flow-Through-Stammaktien (die FT-Aktien) durchgeführt und abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 1,44 Millionen kanadischen Dollar (CAD) eingenommen hat (das Angebot). Das Unternehmen hat im Rahmen des Angebots insgesamt 23.729.856 FT-Aktien - 17.333.333 zum Kaufpreis von 0,06 CAD pro FT-Aktie und die restlichen 6.396.523 Aktien zum Kaufpreis von 0,0625 CAD pro FT-Aktie - begeben. Canarc hat bereits die bedingte Genehmigung der TSX erhalten.

Ein versierter Anleger im globalen Rohstoffsektor zeichnete alle im Rahmen des Angebots begebenen FT-Aktien, ausgenommen 528.000 FT-Aktien, die von einem Board-Mitglied von Canarc gezeichnet wurden.

Scott Eldridge, CEO von Canarc, erklärte: Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Finanzierung und sehen weiteren Explorationsarbeiten in unseren neu erworbenen kanadischen Projekten entgegen. Insbesondere unsere Goldprojekte Hard Cash und Princeton haben Potenzial für eine Goldentdeckung mit distriktweiter Bedeutung. Derzeit sind in beiden Projekten Feldarbeiten im Gange.

Canarc wird den Erlös aus dem Angebot zur Finanzierung seiner Explorationsprojekte in Kanada, einschließlich der Konzessionsgebiete Princeton und Hard Cash, verwenden. Im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sind die FT-Aktien an eine viermonatige Haltedauer bis zum 24. November 2019 gebunden.

Nach dem Abschluss des Angebots befinden sich 242.085.000 Stammaktien des Unternehmens im Umlauf.

Das Unternehmen hat in Verbindung mit dem Angebot an BlackBridge Capital Management Corp. Vermittlungsprovisionen von 91.440 CAD in bar gezahlt und 1,508 Millionen nicht übertragbare Vermittler-Warrants begeben. Jeder Vermittler-Warrant kann bis zum 23. Juli 2021 ausgeübt und zum Ausübungspreis von 0,06 CAD gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Scott Eldridge

____________________

Scott Eldridge, Chief Executive Officer

CANARC RESOURCE CORP.

Über Canarc - Canarc Resource Corp. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, durch die Entdeckung, Exploration und Erschließung von strategischen Goldlagerstätten in Nordamerika überdurchschnittliche Renditen für die Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen baut derzeit zwei Kernprojekte - beide mit beträchtlichen Goldressourcen - aus und hat eine hocheffiziente Explorationsstrategie eingeleitet, um neue Konzessionsgebiete mit Potenzial für bezirksweite Goldentdeckungen zu erwerben und zu erkunden. Die Aktien von Canarc werden an der TSX unter dem Kürzel CCM und am OTCQX unter dem Kürzel CRCUF gehandelt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Scott Eldridge, CEO

Gebührenfreie Rufnummer (Nordamerika): 1-877-684-9700

Tel: (604) 685-9700

Mobil: (604) 722-5381

E-Mail: scott@canarc.net

Website: www.canarc.net

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen, die bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie plant, nachgewiesen, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Potenzial, scheint, Budget, geplant, Schätzungen, Prognosen, mindestens, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter oder Ausdrücke zu erkennen oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen, eintreten oder erzielt werden, könnten, können, würden, sollten, dürften oder werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von etwaigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Diese Risiken und anderen Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit der Lage der Finanzmärkte; Risiken in Verbindung mit behördlichen Genehmigungen; Risiken in Verbindung mit den Unsicherheiten, die der Schätzung von Mineralressourcen inhärent sind; Rohstoffpreise; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; die Stimmung am Markt; Wechselkurse; die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Mittel im Rahmen von Aktienfinanzierungen zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration; Risiken im Zusammenhang mit Betriebstätigkeiten im Ausland; zukünftige Metallpreise; das Unvermögen, Ausrüstungen und Verfahren wie erwartet zu betreiben; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbaubranche; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen; die staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche in Bezug auf Eigentumsansprüche; Beschränkungen des Versicherungsschutzes und der Zeitpunkt und das mögliche Ergebnis von Rechtsstreitigkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die das Unternehmen beeinflussen und dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, gibt es möglicherweise andere Faktoren, die dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten Sie sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Alle Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48396

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48396&tr=1

