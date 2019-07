Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Sommerpause hat nach einer zunächst noch vergleichsweise regen Juliaktivität auch am Primärmarkt eingesetzt, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Demnach sei in den vergangenen fünf Handelstagen kein in Euro denominierter Covered Bond im Benchmarkformat platziert worden. In der Rückschau sei hingegen für den bisherigen Jahresverlauf durchaus eine dynamische Entwicklung zu konstatieren. So sei (inklusive Taps) ein Volumen von EUR 100,6 Mrd. emittiert worden. Die größten Anteile würden dabei auf Emittenten aus Deutschland (EUR 17,3 Mrd. bzw. 17,1%) und Frankreich (16,7 Mrd. bzw. 16,6%) entfallen, gefolgt von Kanada (EUR 11 Mrd.) und den Niederlanden (EUR 9,5 Mrd.). Offenkundig werde die Dynamik am Covered Bond-Markt auch beim Blick auf den Benchmarkindex iBoxx EUR Covered, für den sich aus der aktuellen Zusammensetzung ein ausstehendes Volumen von EUR 861,7 Mrd. ableiten lasse. Auch wenn hier ein dezenter Rücksetzer gegenüber dem Vormonat einzuräumen sei, stehe im Vergleich zum Jahresende 2018 noch ein ansehnlicher Zuwachs von mehr als 4% zu Buche. ...

