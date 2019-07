Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Laut den Experten von J.P. Morgan Asset Management haben sich die Aussichten für die globale Wirtschaftsentwicklung in den letzten Monaten eingetrübt."Mehrere Jahre sah unser Basisszenario ein Wachstum über dem Trend vor. Jetzt haben wir dessen Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent auf 25 Prozent reduziert", so Robert Michele, Chief Investment Officer und Leiter der Global Fixed Income, Currency and Commodities Gruppe bei J.P. Morgan Asset Management. Hintergrund hierfür sei vor allem, dass sich die Befürchtungen eines drohenden Handelskriegs in den letzten 18 Monaten nach und nach immer mehr bestätigt hätten. So sei das Basisszenario inzwischen ein Wachstum unter dem Trendniveau, dessen Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent auf 45 Prozent angehoben worden sei. Wichtig dabei sei laut Michele, dass gleichwohl nach wie vor Wachstum erwartet werde, da der Rückenwind einer koordinierten Reaktion der Zentralbanken den Gegenwind des Handelskonflikts kompensieren sollte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...